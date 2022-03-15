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TIMETURK / GÜNDEM / 2 milyon liralık yastık altı altın toplayan kuyumcu kaçtı

2 milyon liralık yastık altı altın toplayan kuyumcu kaçtı

İzmir'de, yüksek kar vaadiyle müşterilerinden altın toplayan kuyumcu V.Ş., ortadan kayboldu.

2 Saat Önce
2022-03-15 16:36:03
2 milyon liralık yastık altı altın toplayan kuyumcu kaçtı

Mağdurlardan 10'unun şikayeti üzerine 2 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenen V.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bornova ilçesi Çamdibi semti Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde kuyumcu dükkanı işleten V.Ş., iddiaya göre, tanıdık müşterilerinden yüksek kar vaadiyle altın toplayıp, ortadan kayboldu.

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V.Ş.'ye 2 gündür ulaşamayan 10 kişi, dolandırıldıkları gerekçesiyle polise başvurdu. Şu ana kadar şikayetçi olanların yaklaşık 2 milyon lira dolandırıldıkları belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Bornova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, V.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı. DHA .

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