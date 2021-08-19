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2 milyon insanı tehdit ediyor: Çocuk felci virüsü baş gösterdi

Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da çocuk felci virüsü (poliovirüs) tespit edildiği bildirildi.

2 Saat Önce
2021-08-19 14:32:13
2 milyon insanı tehdit ediyor: Çocuk felci virüsü baş gösterdi

Gambiya Sağlık Bakanı Ahmadou Lamin Samateh, yaptığı açıklamada, ülkenin başkenti Bajul ve sahil beldesi Kotu bölgesinde alınan örneklerde poliovirüs tespit edildiğini belirtti.

Bunun, çok korkulan virüsün yaklaşık 2 milyon insanın ülkesinde dolaştığı anlamına geldiğini kaydeden Samateh, hükümetin salgını durdurmak için aşı kampanyası planladığını duyurdu.

Samateh, kampanyaların beş yaş altı tüm çocukları hedeflediğini ifade etti.

Afrika'da Gambiya'dan başka Uganda, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Etiyopya, Mali, Nijer, Çad ve Sudan gibi ülkelerde de poliovirüs tespit edilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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