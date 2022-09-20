2 kişiyi öldürüp 2 polisi vurdu, her şeyi inkar etti

Başakşehir'de sabah 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaralayan saldırgan, Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memurunu vurdu. Saldırganın bindiği taksinin şoförüne silahını gösterip 'Bana iyi davrandın yoksa seni de öldürecektim' dediği öğrenildi.

32 yaşındaki saldırgan Güven Güler Küçükçekmece'de polisin yaptığı operasyonda yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Saldırgan ilk yapılan sorgusunda her şeyi inkar ederek, "Bunların hiç birini ben yapmadım" dedi.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

Eve giren polis Ergül Maden (28)'in cesediyle karşılaştı. Bu sırada yakın bir sokaktan da silah sesleri yükseldi. Buraya geçen polis, G.G. adlı kişinin yengesi Güllü Güler (61) 'i öldürdüğü Sevim Güler ve Adem Tepe'yi ise yaraladığı belirlendi. G.G.'nin motosikletle kaçtığı tespit edildi.

FATİH'TE POLİSLERE SALDIRDI

Polisin aradığı G.G. (32)'yi Fatih Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak'ta ortaya çıktı. G.G. ve yanındaki kişi, kimlik soran polislere ateş açtı. Saldırıda iki polis yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken 2 saldırgan yaya olarak kaçtı.

Görgü tanığı Levent Aydın Ayebe, "Polis memuru arkadaşlar rutin uygulama yapıyordu. Kimlikleri çıkartırken ateş ettiler. Ateş sonucu polis memuru arkadaş yaralandı. Onlarda kaçıp gittiler. Kaldırımın üstünde kimlik isterken bunlarda ateş etti" dedi.

TAKSİ SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Polis her yerde saldırganları ararken G.G.'nin kaçarken bindiği taksinin sürücüsü bulundu. Taksi şoförünün, "Aksaray ışıklardan aldım Altınsehir'e getirdim. Uyuşturucu etkisindeydi. Belindeki silahı çıkardı tekrar beline koydu. 'Sen bana iyi davrandın yoksa seni öldürecektim' dedi. Aksaray'da birini vurdum dedi . Polis çıktı. Şahıs uzun boylu esmer, ensesinde 'Güven' yazıyor, kolları dövmeli" dediği öğrenildi.

Bu arada yaralı polisler için meslektaşları hastaneye akın etti. Polisler yaralı meslektaşları için kan vermek için gelirken İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da yaralıları ziyaret etti.

SALDIRGANLAR İÇİN BAŞAKŞEHİR'E MAĞARALARDA OPERASYON

Fatih'te iki polisi vuran saldırganları yakalamak için Başakşehir Yarımburgaz Mağarası'na operasyon düzenlendi. Fatih'te G.G. ve yanındaki bir kişi, kimlik soran polise silahlı saldırıda bulundu. İki polis yaralanırken polis, kaçan saldırganları yakalamak için operasyonlar düzenliyor. Saldırganın taksiyle döndüğü belirlenen Başakşehir'de, Yarımburgaz mağaralarına da özel harekat polisi destekli operasyon düzenlendi. Polis, tarihi mağaralara girerek saldırganı aradı.

FATİH'TE POLİSLERİ VURAN SALDIRGANIN 2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜ MAHALLENİN SAKİNİNDEN AÇIKLAMA

Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaralayan saldırgan, Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memurunu vurdu. Cinayetin yaşandığı sokakta mahalle sakini olayı anlattı.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Eve giren polis Ergül Maden (28)'in cesediyle karşılaştı. Bu sırada yakın bir sokaktan da silah sesleri yükseldi. Buraya geçen polis, G.G. adlı kişinin yengesi Güllü Güler (61) 'i öldürdüğü Sevim Güler ve Adem Tepe'yi ise yaraladığı belirlendi. G.G.'nin motosikletle kaçtığı tespit edildi. Polisin aradığı G.G. (32)'yi Fatih Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak'ta ortaya çıktı. G.G. ve yanındaki kişi, kimlik soran polislere ateş açtı. Saldırıda iki polis yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken 2 saldırgan yaya olarak kaçtı.

Cinayetlerin yaşandığı sokakta mahalle sakini olayı anlattı. Mahalle sakini, "İlk olarak başka bir yere gidiyor madde bağımlısı bir arkadaşını vuruyor. Sonra buraya gelip sığınmak istiyor. Buradakiler de kapıyı açmıyor. Kapıyı açmayınca bu olayı gerçekleştiriyor. Yukarıdaki daireye zorla giriyor. Sonra sıkıyor. Silah sesini duyan kaynanası yukarı çıkıyor. Ondan sonra kaynanasına, damadına ve kızına sıkıyor. İkinci şüpheliden kimsenin haberi yok. Bizde haberlerde gördük. Çok fazla suç kaydı var. Uyuşturucu dahil her şey var" diye konuştu.

FATİH'TEKİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANAN POLİS HASTANE ÖNÜNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Fatih'teki silahlı saldırıda yaralanan polislerden biri hastane önünde görüntülendi. Tedavi gördüğü Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne çıkan polis bir süre meslektaşlarıyla oturduktan sonra içeriye girdi. Polisin yüzünde sıyrık olduğu öğrenilirken diğer yaralı polisin ise tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

SALDIRGANLARIN MARKETTEKİ FOTOĞRAFLARI

Fatih'te iki polisi vuran saldırganlar markette alışveriş yaparken güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganların marketten bisküvi aldıkları çıkışta ise polislerle karşılaştığı belirtildi. Polislerin kimlik sorması üzerine saldırganların ateş ederek kaçtığı kaydedildi.

Polisleri vuran saldırganın çok sayıda sabıkası olduğu ortaya çıktı

İstanbul'da 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi silahla yaralayan Güven Güler'in suç dosyası kabarık çıktı. 32 yaşındaki Güven Güler'in 16 ayrı suçtan sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Saldırganın suç kayıtları arasında bir çok kez uyuşturucu kullanmak suçunun olduğu öğrenildi. Şüpheli Güven Güler'in öldürdüğü arkadaşı Ergül Maden'in de 12 ayrı suçtan kaydı olduğu tespit edildi.

Saldırgan yakalandı

Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memurunu vuran saldırgan yakalandı. 32 yaşındaki saldırgan Güven Güler'in Küçükçekmece'de polisin yaptığı operasyonda yakalandığı öğrenildi. Saldırganın viyadük altında saklandığı kaydedildi.

DHA .