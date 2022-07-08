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TIMETURK / GÜNDEM / 2 günlük eşini öldürdü

2 günlük eşini öldürdü

Konya'da Murat Demir (52), 2 gün önce evlendiği Keziban Demir'i (45), evde bıçaklayarak öldürdü. Murat Demir'in iki, Keziban Demir'in ise üçüncü evliliği olduğu belirtildi.

6 Saat Önce
2022-07-08 19:34:33
2 günlük eşini öldürdü

Olay, saat 12.00 sıralarında Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Özdeyiş Sokak'taki bir sitede meydana geldi.

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Orman İşletme Müdürlüğü'nden emekli Murat Demir, evde belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Keziban Demir'i bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Keziban Demir, sağlık ekibinin müdahalesine karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan Murat Demir'in, poliste 'kasten yaralama' suçundan kaydı olduğu ve çiftin 2 gün önce evlendikleri belirtildi.

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Murat Demir'in iki, Keziban Demir'in ise üçüncü evliliği olduğu ifade edildi.

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Murat Demir ilk ifadesinde ''2 gün önce evlendik. Tartışıp bıçakladım'' bildirildi. DHA

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