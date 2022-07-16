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2 gündür haber alınamıyordu, ormanda bulundu

Zonguldak'ta 2 gündür haber alınamayan şizofreni hastası Celal İnan (34), jandarma ve AFAD ekipleri tarafından ormanda bulundu.

2 Saat Önce
2022-07-16 18:20:08
2 gündür haber alınamıyordu, ormanda bulundu

Kozlu ilçesi Balçıklı köyünde yaşayan Celal İnan'dan 14 Temmuz gecesinden itibaren haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

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Şizofreni hastası İnan'ın son görüldüğü köyün yakınlarındaki bölgede arama çalışması başlatıldı.

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İnan, AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra bölge halkının ortak çalışmasıyla, öğle saatlerinde, köyde ormanda bulunup ailesine teslim edildi. DHA

.

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