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TIMETURK / GÜNDEM / 2 aylık bebeği öldüresiye döven babanın ifadesi ortaya çıktı!

2 aylık bebeği öldüresiye döven babanın ifadesi ortaya çıktı!

Gaziantep'te 2 aylık bebeğini dövdüğü görüntüler ortaya çıkan cani baba Yunus Göç’ün emniyet ifadesi ortaya çıktı.

12 Dakika Önce
2021-12-01 13:02:25
2 aylık bebeği öldüresiye döven babanın ifadesi ortaya çıktı!

Gaziantep'te 2 aylık bebeği dövdüğü görüntüler ortaya çıkan Yunus Göç, kamuoyunda büyük tepki görmüştü. Görüntülerin ardından gözaltına alınan Göç, tutuklanarak cezaevine konuldu. Yoğun bakımda minik Cihan'ın tedavisi sürerken cani babanın emniyette verdiği ifadesine ulaşıldı. Yunus Göç'ün ifadesinde çocuğunu bir anlık sinirle dövdüğünü belirtirken suçlamayı kabul ettiği öğrenildi.

'BİR ANLIK SİNİRLE OLDU'

Çocuğu mama vermek için kucağına aldığını ifadesinde belirten Göç, “Mama vereceğim esnada birden ağlamaya başladı. Daha önce hiç şiddet uygulamamıştım. Ağlamaya başlayınca bir anlık sinirle onu darp ettim. Pişmanım. Suçlamayı kabul ediyorum” ifadelerini kullandı. Türk Telekom Reklamı

EŞİ, OCAK AYINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Ocak ayında eşinden şiddet gördüğü için ailesinin yanına sığınan bebeğin annesi Semra Göç'ün kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Aile büyüklerinin araya girmesinin ardından Semra Göç, tekrardan evine döndüğü öğrenildi. Anne Göç'ün eşine karşı 4 ay önce açtığı boşanma davasından 2 ay önce de yine aile büyüklerinin araya girmesiyle vazgeçtiği belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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