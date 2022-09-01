2 ay önce evlendiği eşini bıçakla öldürdü

Aydın’ın Koçarlı İlçesinde Mustafa Aydoğdu (32), 2 ay önce evlendiği eşi Necla Aydoğdu’yu (33) tartıştıktan sonra boğazından bıçaklayarak öldürdü. Cinayet zanlısı koca Aydoğdu gözaltına alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında kırsal Satılar Mahallesi Demiroluk mevkiinde meydana geldi. 2 ay önce evlendikleri öğrenilen Necla ve Mustafa Aydoğdu çifti, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mustafa Aydoğdu, tartışma sırasında bıçakla eşine saldırdı. Necla Aydoğdu, boğazından aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, çiftçilik yaptığı öğrenilen eşi ise başında bekledi.

Gürültü ve yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri adrese geldi. Jandarma Mustafa Aydoğdu'yu etkisiz hale getirirken, sağlık ekibi de yaralı kadına müdahale etti. Sağlık görevlilerin çabalarına rağmen Necla Aydoğdu kurtarılamadı. 2 aylık eşi tarafından öldürülen Necla Aydoğdu'nun cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı Mustafa Aydoğdu, jandarmanın evde yaptığı incelemenin ardından suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı. Haberi alınca olay yerine gelen kadının yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. Soruşturma sürdürülüyor.

CİNAYETİ NEDEN İŞLEDİĞİNİ SÖYLEMEDİ

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde tartıştığı eşi Mustafa Aydoğdu (32) tarafından öldürülen Necla Aydoğdu'dan (33) geriye 2 ay önceki düğünde çekilen görüntüleri kaldı. Suçunu itiraf eden şüpheli, cinayet sebebini ise söylemedi.

Eşinin başında suç aleti silahla yakalanan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mustafa Aydoğdu ise gözaltına alındı. Jandarma sorgusunda suçunu itiraf eden Aydoğdu, eşini neden öldürdüğünü ise söylemedi. Aydoğdu'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bu arada çiftin olay günü Koçarlı ilçe merkezindeki evlerinde tartışmaya başladıkları, daha sonra kırsal Satırlar Mahallesi'ne geldikleri öğrenildi. Öldürülen Necla Aydoğdu'dan geriye düğün görüntüleri kaldı. Görüntülerde, Necla Aydoğdu'nun eşi ile birlikte dans ettiği yer aldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. DHA

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