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TIMETURK / GÜNDEM / 2 askerin şehit olduğu kazayla ilgili tutuklama

2 askerin şehit olduğu kazayla ilgili tutuklama

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili otomobil sürücüsü tutuklandı.

26 Dakika Önce
2022-04-11 01:02:32
2 askerin şehit olduğu kazayla ilgili tutuklama

Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında dün meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mustafa Ç'nin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Mustafa Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dün Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında Mustafa Ç. idaresindeki 01 JB 505 plakalı otomobille askeri araç çarpışmış, kazada 2 asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.

Şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Uzman Çavuş Yusuf Avan için bugün tören düzenlenmişti. AA

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