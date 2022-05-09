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TIMETURK / GÜNDEM / 2 arkadaşını alacak tartışmasında öldürmüş

2 arkadaşını alacak tartışmasında öldürmüş

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde alkol aldıktan sonra Ahmet Çetin (35) ile Kemal Sönmez'i (26) tabancayla başından vurarak öldüren, Feyyaz Bulut'u (33) da kolundan yaralayan C.U., Manisa'nın Turgutlu ilçesinde saklandığı evde yakalandı. C.U., olayın alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonrası yaşandığını söylediği öğrenildi.

1 Gün Önce
2022-05-09 00:17:08
2 arkadaşını alacak tartışmasında öldürmüş

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Sarıçalı Mahallesi, Çayyolu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte alkol alan C.U. ile Ahmet Çetin, Kemal Sönmez ve Feyyaz Bulut arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada C.U. tabancayla ateş edip, Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez'i başından, Feyyaz Bulut'u da kolundan vurdu. C.U. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kolundan vurulan Feyyaz Bulut'un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan olayı duyan Çetin ve Sönmez'in yakınları, hastaneye akın etti. Ölüm haberini alanlar, hastane önünde sinir krizi geçirdi.

TARTIŞMA BORÇ MESELESİNDEN ÇIKMIŞ

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Polis ekipleri ise kaçan C.U.'yu olaydan 3 saat sonra Turgutlu ilçesinde saklandığı evde yakaladı, suç aleti tabanca da ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri süren C.U.'nun verdiği ilk ifadede, olayın alacak meselesi nedeniyle yaşandığını söylediği öğrenildi.

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle arkadaşları Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez'i tabancayla vurarak öldürdüğü ve Feyyaz Bulut'u da kolundan yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan C.U., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA

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