Tüm Türkiye’de etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sonrası Prof. Dr. Orhan Şen “1987 kışı geri mi dönüyor?” sorusunu yanıtladı.

İstanbul'da da beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı. Kentin yüksek kesimleri kısa sürede beyaza büründü. Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün yapılacak uçuşların yüzde 25 oranında azaltılacağı duyuruldu. THY de bugün Sabiha Gökçen'den 8'i yurtdışı, 49 uçuşu iptal etti. Peşpeşe yapılan uyarılar, İzlanda soğuklarının gelmesi “1987 kışı geri mi dönüyor” yorumlarına neden oldu. Prof. Dr. Orhan Şen, "Öyle bir kar artık mümkün değil İstanbul'da. 20 milyonun nefes alması bile yetiyor havanın ısınması için" dedi.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, etkisine girilen soğuk hava dalgasının 1987 kışı gibi olmayacağını belirterek şunları söyledi:

"NORMAL BİR KIŞ YAŞAYACAĞIZ"

“87 kışı olağanüstü bir kıştı. Belki 150 yılda bir görülen bir kıştı. Şehrin üzerine 1 metreyi aşan Kar yağmıştı. Öyle bir kar artık mümkün değil İstanbul'da. Biz normal bir kış yaşayacağız. Sıcaklık 2 derece civarında olacak. Bunlardan son 10 senede 2-3 tane yaşadık. İstanbul'a kar cuma gecesi 24.00'dan sonra yağar. Cumartesi de yağar, akşamüstü ara verir. Aralıklılarla salı gününe kadar 4 gün sürer. Kar yüksekliği en fazla şehir içinde 4-5 cm olur.” .