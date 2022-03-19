Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü dünya basınında yer aldı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete açılması dünyada da geniş yankı buldu.

Amerikan CNN Travel internet sitesi, "Türkiye, Avrupa ile Asya arasında rekor kıran köprüyü açtı" manşetini attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002'den bu yana havaalanlarından demiryollarına, tünellerden boğaz köprülerine kadar birçok projeye imza attığı vurgulandı.

Köprünün "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip olduğuna dikkat çekildi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı da "1915 Çanakkale Köprüsü"nün açılışını "Türkiye, Asya ve Avrupa'yı birleştiren dev bir köprü inşa etti" başlığıyla duyurdu.

ABC News, köprünün mimarisinin sembollerle dolu olduğuna vurgu yaptı.

Türk bayrağının renklerini de taşıyan köprünün 2023 metrelik orta açıklığının Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgelediğine yer verildi.

İngiliz The Independent gazetesi, "Türkiye, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan devasa bir köprü inşa etti" başlığı attığı habere geniş yer ayırdı.

Fransız Sud-Ouest gazetesi, haberi "Dünyanın en uzun asma köprüsü Türkiye'de açıldı" başlığıyla verdi.

L'Express gazetesinde ise "Dünyanın en uzun asma köprüsünün açılışı Çanakkale zaferinin yıldönümünde yapıldı" ifadeleri kullanıldı.

"Pekin Günlüğü" gazetesi, köprünün 1 saatlik geçiş süresini 6 dakikaya indireceğine yer verdi.

Bu sayede, enerji tüketimi ve karbon salımı açısından yıllık 415 milyon euro tasarruf sağlayacağı duyuruldu. .