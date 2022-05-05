DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Polkadot, Web 3.0'ın en büyük sorunlarından birini çözüyor
İngiltere: Nijerya'dan kaçırılan 23 milyondan fazla dolara el konuldu
Putin İsrail Başbakanı Bennett ile görüştü
Ukrayna: Rusya ile yapılan esir değişiminde 324 Ukraynalı kurtarıldı
Rangers - Leipzig maçı şifresiz nasıl izlenir? CANLI İZLE
Eintracht Frankfurt - West Ham United maçını canlı izle! EXXEN CANLI
Roma - Leicester City maçını canlı izle! EXXEN CANLI
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Asiye Atalay paylaşımı
Zelenskiy: Marshall Planı benzeri bir plana ihtiyaç var
Asiye Atalay kimdir? Asiye Atalay neden öldürüldü? Asiye Nur Atalay'ın katili Ümit Karakoyun suç makinesi çıktı
Bugün sağlık ocakları açık mı? 6 Mayıs Cuma (yarın) Devlet hastanesi açık mı, kapalı mı? Aile hekimleri 6 Mayıs'ta çalışıyor mu? Randevu alınır mı?
Bakan Soylu: Bu film bir edepsizliktir, bir yalandır
NYT: ABD Ukrayna'nın Rus generalleri öldürmesine yardım ediyor
Sosyal Medya Yönetimi Neden Önemli?
Europol: Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Avrupa'nın güvenliği tehlikede

TIMETURK / GÜNDEM / 19 yaşındaki Asiye sokak ortasında başından vurularak öldürüldü

19 yaşındaki Asiye sokak ortasında başından vurularak öldürüldü

Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay sokak ortasında başından silahla vurularak öldürüldü. Genç kadının vurulduğu o anlar mahalle sakinleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

16 Saat Önce
2022-05-05 13:52:52
19 yaşındaki Asiye sokak ortasında başından vurularak öldürüldü

Asiye Atalay, Esenler'de yaşıyordu. İddiaya göre Atalay'ın saplantılı bir kişi tarafından rahatsız ediliyordu. O kişi, dün Asiye Atalay'ın yolunu kesti. İkili arasında bir süre tartışma yaşandı. Silahını çeken saldırgan, kaçmaya çalışan Asiye Atalay'ı silahla başından vurdu. 19 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.

Asiye Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olaydan sonra koşarak kaçan saldırgansa aranıyor. Asiye Atalay'ın sosyal medyadaki 'Belki Başka Hayatta' yazılı paylaşımı da dikkat çekti.

SALDIRI ANLARI KAYDEDİLDİ

Saldırı anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde saldırganın Asiye Atalay'a yaklaşıyor ve genç kadının başına hedef alıp ateş ediyor. Saldırgan, Asiye Atalay yere yığıldıktan sonra koşarak uzaklaşıyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş