19 yaşındaki Asiye sokak ortasında başından vurularak öldürüldü

Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay sokak ortasında başından silahla vurularak öldürüldü. Genç kadının vurulduğu o anlar mahalle sakinleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Asiye Atalay, Esenler'de yaşıyordu. İddiaya göre Atalay'ın saplantılı bir kişi tarafından rahatsız ediliyordu. O kişi, dün Asiye Atalay'ın yolunu kesti. İkili arasında bir süre tartışma yaşandı. Silahını çeken saldırgan, kaçmaya çalışan Asiye Atalay'ı silahla başından vurdu. 19 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.

Asiye Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olaydan sonra koşarak kaçan saldırgansa aranıyor. Asiye Atalay'ın sosyal medyadaki 'Belki Başka Hayatta' yazılı paylaşımı da dikkat çekti.

SALDIRI ANLARI KAYDEDİLDİ

Saldırı anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde saldırganın Asiye Atalay'a yaklaşıyor ve genç kadının başına hedef alıp ateş ediyor. Saldırgan, Asiye Atalay yere yığıldıktan sonra koşarak uzaklaşıyor. .