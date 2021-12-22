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19 bin 95 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 438 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 95 kişinin testi pozitif çıktı, 179 kişi yaşamını yitirdi.

53 Dakika Önce
2021-12-22 22:58:58
19 bin 95 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 352 bin 438 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 95 kişinin testi pozitif çıktı, 179 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 22 bin 816 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,62, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,40 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 126 milyon 565 bin 703 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"Birlikte salgını gündem olmaktan çıkaracağız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgının seyrini aşı değiştirdi. Artık kendi aşımız, kendi gücümüz var. Turkovac milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Bize düşen bir an evvel hatırlatma dozunu olmak ve tedbirlere uymak. Birlikte salgını gündem olmaktan çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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