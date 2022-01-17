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TIMETURK / GÜNDEM / 18 Ocak Salı Bim Aktüel | 18 Ocak Bim broşüründe neler var?

18 Ocak Salı Bim Aktüel | 18 Ocak Bim broşüründe neler var?

Bim aktüel ürünleri birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Her şehirde olan mağazası ve her hafta yeni ürün getirmesinden dolayı Bim, en çok tercih edilen marketler arasında yerini alıyor. Peki ama bugün Bim'e ne gelecek? Bim bu haftaki ürünleri neler broşürde ne var? Bim'e yarın hangi ürünler gelecek? 18 Ocak güncel Bim aktüel ürünleri...

2 Saat Önce
2022-01-17 14:26:18
18 Ocak Salı Bim Aktüel | 18 Ocak Bim broşüründe neler var?

Bim aktüel ürünleri birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Her şehirde olan mağazası ve her hafta yeni ürün getirmesinden dolayı Bim, en çok tercih edilen marketler arasında yerini alıyor. Peki ama bugün Bim'e ne gelecek? Bim bu haftaki ürünleri neler broşürde ne var? Bim'e yarın hangi ürünler gelecek? 18 Ocak güncel Bim aktüel ürünleri...

18 Ocak Bim broşüründe neler var?

Bu hafta Salı günü; Eşofmanlar, ayıcık figürlü yastıklar, oda kokuları, iç çamaşırı, kolonya, zeytin, pirinç, çay ve daha fazlası Bim Aktüelde...

18 Ocak Salı Bim Aktüel

Bim 18 Ocak'tan itibaren aşağıdaki broşürde yer alan ürünleri satışa çıkardı. Salı günü Bim Aktüel broşürü;

18 ocak bim aktüel

bime bu hafta ne geldi

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