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TIMETURK / GÜNDEM / 18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil olarak mı geçiyor?

18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil olarak mı geçiyor?

18 Mart resmi tatil mi? Çanakkale Zaferi'nin 107.yıl dönümünü kutluyoruz. Şanlı gün Çanakkale Zaferi'nin resmi tatil günü olarak kutlanıp kutlanmadığı, en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. 18 Mart kamu personeli idari izinli mi sayılıyor? 18 Mart okullar tatil mi? İşte merak edilen günün detayları...

2 Saat Önce
2022-03-14 18:42:32
18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil olarak mı geçiyor?

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıldönümünde şehitlerimizi saygı, minnet ve dua ile anıyoruz...

18 Mart resmi tatil mi?

18 Mart Çanakkale Zaferi, Türkiye için dönüm noktası sayılabilecek bir olay olarak tarihe geçti. Bu özel gün resmi tatil olarak kayıtlara geçmese de bazı kurum ve kuruluşlar tarafından izinli olarak geçiriliyor.

18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil olarak mı geçiyor?

18 Mart Çanakkale Zaferi okullarda, kurum ve kuruluşlarda anma törenleriyle kutlanıyor. Fakat 18 Mart resmi tatil grubuna girmemektedir.

2022 yılı resmi tatil günleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

2 Mayıs Ramazan Bayramı (1.gün)

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

9 Temmuz Kurban Bayramı (1.gün)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı .

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