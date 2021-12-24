DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Türkiye ile Katar, Kabil Havaalanı için prensipte anlaştı
Emekli maaşı nasıl belirleniyor? Emeklilere ne kadar bayram ödemesi yapıldı? Emekli promosyonları ne kadar?
Kira fiyatı yüzde 99 satılık konut fiyatı yüzde 50 arttı
İsrail polisi Kudüs'te iki Filistinli genci darp ederek gözaltına aldı
Dolar/TL seyri ne yönde? 10 milyar dolar satıldı mı? TL'yi Özendirme Paketi nedir?
Erdoğan: 23,8 milyar TL'yi aştı
Adanaspor maçı sonucu? Adanaspor-Kocaelispor maçı kaç kaç bitti?
IMF’den ‘kripto paralarda risk’ uyarısı
18 bin 910 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye ve Katar, Kabil Havaalanı için Taliban'la anlaştı
Rusya'dan Meta'ya rekor para cezası
Tarım Kredi marketlerde indirim
AB, Libya'da ertelenen seçimler için yeni plan oluşturulması çağrısı yaptı
Erdoğan’dan döviz ve kripto para açıklaması
AB’den Libya'ya seçim planı çağrısı

TIMETURK / GÜNDEM / 18 bin 910 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

18 bin 910 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 106 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 910 kişinin testi pozitif çıktı, 133 kişi yaşamını yitirdi.

1 Saat Önce
2021-12-24 21:05:40
18 bin 910 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 356 bin 106 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 910 kişinin testi pozitif çıktı, 133 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 20 bin 351 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,75, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,47 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 127 milyon 994 bin 715 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Bakan Koca'dan "hatırlatma dozu" uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Doğru. Salgını gündemden çıkarmalıyız. Bunun mümkün olduğuna kuşku yok. Vefat ve vaka sayılarında son haftalarda kontrollü seyir devam ediyor. Toplumun genel eğilimi de salgın psikolojisinden uzaklaşma yönünde. Ama: Hatırlatma dozlarını yaptırmazsak yorucu gündeme dönebiliriz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş