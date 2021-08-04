174 orman yangınından 161'i kontrol altında

İletişim Başkanlığı, farklı illerde çıkan 174 orman yangınından 161'inin kontrol altına alındığını, 13'ünün devam ettiğini açıkladı.

İletişim Başkanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, devletin ormanlar için seferber olduğu belirtildi. Açıklamada, "28 Temmuz-04 Ağustos 2021 tarihleri arasında, ülkemizde meydana gelen 174 adet orman yangınının 161'i devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır" denildi.

Paylaşılan görselde ise 5 ildeki 13 yangının devam ettiği kaydedildi.

ALTUN: ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu. Altun, "Yangın söndürme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sahada etkin bir koordinasyon var. Etkili ve zamanında müdahalelerle her geçen saat bir yangını daha kontrol altına alıyoruz. 174 yangının 161'i kontrol altına alındı" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.