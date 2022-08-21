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17 yaşındaki Firdevs’in cesedi çayda bulundu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, ailesinin 2 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu Firdevs Babat’ın (17), Hezil Çayı'nda cansız bedeni bulundu. Vücudunda darp izleri bulunan Babat’ın cesedi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

1 Saat Önce
2022-08-21 11:33:00
17 yaşındaki Firdevs’in cesedi çayda bulundu

Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde, 2 gün önce "Arkadaşıma gidiyorum" diyerek evden çıkan ve bir daha dönmeyen Firdevs Babat için ailesi, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. Jandarma kırsalda, emniyet de kent genelinde genç kızın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, 2 günlük arama sonucu genç kızın cesedini Şırnak-Uludere yolunun 15'inci kilometresinde Hezil Çayı'nda iki taş arasına sıkışmış halde buldu. Yapılan ilk incelemede, Firdevs Babat'ın vücudunda darp izleri tespit edildi. Firdevs'in cansız bedeni, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Soruşturma sürüyor. DHA

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