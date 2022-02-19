DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
17 yaşında öldürülen Muhammet’in babası: Sırma saçlımı aldılar
Kanada’da binlerce yerli kadının zorla kısırlaştırıldığı ortaya çıktı!
İran: Tutuklu takasına hazırız
Evini satıp köyüne döndü, hayvancılık işini büyüttü
Kurtulmuş: AK Parti açık ara birinci
2023 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Türkiye'ye verildi
Kanada: Protestocuların mal varlıkları donduruldu
TikTok’tan Türkiye açıklaması
Husileri’e yönelik uluslararası tepkilerin cılızlığı terör saldırıların artmasına neden oluyor
Sözcü Kalın: Sahada dezenformasyon var
AÜ Açıköğretim kayıt yenileme işlemleri uzatıldı
Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik
Kapadokya'nın gitarıyla şaşırtan rehberi
Ayvalıklı taksici, İzmir'de ölü bulundu
Bakan Nebati, iş insanlarıyla bir araya geldi

TIMETURK / GÜNDEM / 17 yaşında öldürülen Muhammet’in babası: Sırma saçlımı aldılar

17 yaşında öldürülen Muhammet’in babası: Sırma saçlımı aldılar

Adana’da kız arkadaşı E.Y.’nin (17) platonik aşığı A.Y. (17) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen Muhammet Yasir Yücel’in (17) cenazesini Adli Tıp Kurumu morgundan teslim almaya gelen babası Mehmet Yücel (45) gözyaşlarına boğuldu.

4 Dakika Önce
2022-02-19 23:13:52
17 yaşında öldürülen Muhammet’in babası: Sırma saçlımı aldılar

Oğlunun hayattan koparıldığını söyleyen Yücel, “Evladıma kıyana en ağır cezayı versinler. Yeşil gözlü, sırma saçlımı aldılar. Beni bitirdi, Allah da onu bitirsin” dedi.

6210aef4470a9b43b80c7ad2

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Eğitim gördüğü İmam Hatip Lisesi'nden çıkan Muhammet Yasir Yücel, kız arkadaşı E.Y. ve arkadaşı E.T. ile birlikte yürürken A.Y. önlerini kesti. E.Y.'ye platonik aşk beslediği öne sürülen A.Y. ile Yücel arasında tartışma çıktı.

6210af00470a9b43b80c7ae4

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y., cebinden çıkardığı bıçakla Yücel'i göğsünden, E.T.'yi de bacağından yaraladı. Muhammet Yasir Yücel ile E.T. kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekiler olaya müdahale ederek A.Y.'yi yakaladı.

6210af00470a9b43b80c7ae0

A.Y. gelen polis ekiplerine teslim edilirken, Muhammet Yasir Yücel ile E.T. hastaneye kaldırıldı. Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Yücel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

‘ADALET KONUŞSUN'

6210af00470a9b43b80c7ae2

Muhammet Yasir Yücel'in ailesi, cenazeyi teslim almak için bugün sabah saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumu'nun önüne geldi. Yücel'in yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

6210af00470a9b43b80c7ade

Yücel'in babası Mehmet Yücel, oğlunun cenazesini beklerken ayakta durmakta zorlandı. Gözyaşları içinde konuşan Mehmet Yücel, “Kuzumu, yavrumu aldılar. Gereken neyse yapılsın.

Eğer adalet varsa, adalet konuşsun. Evladıma kıyana en ağır cezayı versinler. Ne demekmiş cana kıymak? Ne demek beni hayatımdan koparmak? Yeşil gözlü, sırma saçlı can paremi aldılar.

6210af00470a9b43b80c7adc

Ben onsuz nasıl yaşayacağım? O ilk göz ağrımdı. 17 yaşında fidanımdı. Beni bitirdi, Allah da onu bitirsin” diye konuştu. Muhammet Yasir Yücel'in cenazesi otopsinin ardından Kabasakal Mezarlığı'nda defnedilecek.

Bu arada, katil zanlısı A.Y.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş