17 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 17 Ocak günü doğumları
17 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 17 Ocak günü doğumları internette en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarihte yaşanan olaylar birçok insan tarafından merak ediliyor. Geçmişin izlerini taşıyan, geçmişte aynı gün doğan ya da aynı döneme denk gelen ünlüler, fizikçi,biyolog, tarihçi, romancı, besteci, hukukçu, şarkıcı ve daha fazlası...
2022-01-13 15:20:34
17 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 17 Ocak günü doğumları internette en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarihte yaşanan olaylar birçok insan tarafından merak ediliyor. Geçmişin izlerini taşıyan, geçmişte aynı gün doğan ya da aynı döneme denk gelen ünlüler, fizikçi,biyolog, tarihçi, romancı, besteci, hukukçu, şarkıcı ve daha fazlası...
17 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
1501 - Leonhart Fuchs, bir Alman doktor ve botanikçiydi (ö. 1566)
1504 - V. Pius, 1566-1572 yılları arasında papalık yapmıştır (ö. 1572)
1600 - Pedro Calderón de la Barca, İspanyol şair, oyun yazarı, asker, din adamı (ö. 1681)
1612 - Thomas Fairfax, İngiliz İç Savaşında parlamento ordusunda komutan ve Oliver Cromwell'in silah arkadaşı (ö. 1671)
1647 - Elisabeth Hevelius, ilk kadın astronomlardan biri (ö. 1693)
1706 - Benjamin Franklin, Amerikalı bilim insanı ve siyasetçi (ö. 1790)
1732 - II. Stanisław August Poniatowski, Polonya'nın son kralı (ö. 1798)
1771 - Charles Brockden Brown, Amerikalı romancı ve gazeteci (ö. 1810)
1783 - Pedro Gual Escandón, Venezuelalı avukat, politikacı ve diplomattır (ö. 1862)
1784 - Philippe Antoine d'Ornano, Fransız asker ve politikacı (ö. 1863)
1789 - Emmanuele Antonio Cicogna, İtalyan bibliyograf, rahip, hukukçu (ö. 1868)
1800 - Caleb Cushing, ABD devlet adamı ve diplomat (ö. 1879)
1820 - Anne Brontë, İngiliz romancı (ö. 1849)
1834 - August Weismann, Alman biyolog (ö. 1914)
1837 - Vasili Radlof, Rus doğu bilimci (ö. 1918)
1857 - Wilhelm Kienzl, Avusturyalı bir besteci (ö. 1941)
1858 - Tomás Carrasquilla, Kolombiyalı yazar (ö. 1940)
1860 - Douglas Hyde, İrlandalı siyasetçi ve şair (ö. 1949)
1863 - David Lloyd George, İngiliz politikacı (ö. 1945)
1863 - Konstantin Stanislavski, Rus tiyatro oyuncusu, yönetmen ve Moskova Sanat Tiyatrosu'nun kurucusu (ö. 1938)
1867 - Carl Laemmle, Alman asıllı Amerikalı film yapımcısı (ö. 1939)
1871 - David Beatty, İngiliz Kraliyet Donanması amirali (ö. 1936)
1880 - Mack Sennett, Kanadalı film yapımcısı ve yönetmen (ö. 1960)
1884 - Sergei Gorodetsky, Rus şair (ö. 1967)
1885 - Nikolaus von Falkenhorst, Nazi Almanyası döneminde Heer generali (ö. 1968)
1886 - Glenn L. Martin, Amerikalı havacılık öncüsü (ö. 1955)
1889 - Ralph H. Fowler, İngiliz fizikçi ve astronom (ö. 1944)
1893 - Ernst Arnold Egli, İsviçre kökenli mimar ve şehir plancısı (ö. 1974)
1899 - Al Capone, İtalyan asıllı Amerikalı mafya lideri ve Dünyanın en ünlü gangsteri (ö. 1947)
1901 - Aron Gurwitsch, Litvanya asıllı Amerikalı filozof (ö. 1973)
1905 - Guillermo Stábile, Arjantinli futbolcu (ö. 1966)
1911 - George Stigler, Amerikalı iktisatçı ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (d. 1991)
1921 - Cavit Orhan Tütengil, Türk sosyolog ve akademisyen (ö. 1979)
1922 - Betty White, Amerikalı oyuncu, komedyen, şarkıcı, ve yazar (ö. 2021)
1942 - Muhammed Ali (ö. 2016)
1925 - Selçuk Yaşar, Türk iş adamı
1927 - Eartha Kitt, Amerikalı siyah sahne ve sinema oyuncusu (ö. 2008)
1929 - Dick Alban, Amerikalı futbol oyuncusu (ö. 2006)
1931 - James Earl Jones, Amerikalı oyuncu (Shakespeare'in Othello'sundaki performansıyla ünlü)
1933 - Dalida, İtalyan şarkıcı (ö. 1987)
1937 - Alain Badiou, Fransız filosof
1939 - Hristodulos, Hukuk ve İlahiyat mezunu olup, Yunanistan Kilisesi başpiskoposluğu yapmış ruhani (ö. 2008)
1939 - Maury Povich, Amerikalı seslendirme sanatçısı ve oyuncu
1940 - Umur Bugay, Türk senarist, oyuncu, yönetmen ve yazar (ö. 2019)
1940 - Tabaré Vázquez, Uruguaylı bir siyasetçi (ö. 2020)
1942 - Muhammed Ali, Amerikalı boksör (ö. 2016)
1943 - René Préval, Haitili agronomist ve siyasetçidir (ö. 2017)
1944 - Françoise Madeleine Hardy, Fransız şarkıcıdır
1944 - Ann Oakley, İngiliz toplumbilimci ve yazar
1948 - Davíð Oddsson, İzlandalı politikacı
1949 - Anita Borg, Amerikalı bilgisayar bilimci (ö. 2003)
1949 - Andy Kaufman, Amerikalı komedyen ve oyuncu (ö. 1984)
1949 - Mick Taylor, İngiliz şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve gitarist (John Mayall & the Bluesbreakers ve The Rolling Stones)
1954 - Robert F. Kennedy Jr., Robert F. Kennedy'nin oğlu ve John F. Kennedy'nin yeğeni olan Amerikalı çevre avukatı, yazar
1955 - Pietro Parolin, İtalyan bir kardinalidir
1956 - Faruk Çelik, Türk siyasetçi
1956 - Damian Green, Britanyalı siyasetçi
1956 - Paul Young, Amerikalı bir müzisyen
1957 - Steve Harvey, Amerikalı radyo ve televizyon sunucusu
1959 - Müfit Kayacan, Türk oyuncu ve tiyatro yönetmeni
1962 - Jim Carrey, Amerikalı oyuncu
1963 - Kai Hansen, Alman bir Metal müzik gitaristi ve vokalistidir
1964 - Russell Doig, İskoç futbolcu
1964 - Michelle Obama, Amerikalı avukat ve ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama'nın eşi
1968 - Svetlana Masterkova, Rus atlet
1969 - Naveen Andrews, İngiliz aktör
1969 - Tarık Mengüç, Türk şarkıcı ve söz yazarı
1969 - Lukas Moodysson, İsveçli senarist ve yönetmendir
1969 - Tiësto, Hollandalı DJ ve prodüktör
1970 - Genndy Tartakovsky, Amerikalı animatör, çizgi dizi senaristi ve yapımcısıdır
1971 - Kid Rock, Amerikalı rapçi ve şarkı yazarıdır
1971 - Sylvie Testud, Fransız oyuncu
1972 - Levan Varşalomidze, Gürcü siyasetçi
1972 - Yelda Reynaud, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu
1973 - Cuauhtémoc Blanco, Meksikalı futbolcudur
1974 - Yang Chen, Çinli millî futbolcu ve teknik direktördür
1975 - Freddy Rodríguez, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusudur
1978 - Ricky Wilson, İngiltereli şarkıcı, söz yazarı
1980 - Zooey Deschanel, Amerikalı şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve aktris
1982 - Dwyane Wade, Amerikalı basketbolcu
1983 - Álvaro Arbeloa, İspanyol eski futbolcudur
1984 - Calvin Harris, İskoç şarkı yazarı, DJ ve prodüktör
1984 - Filip Hološko, Slovak futbolcu
1985 - Simone Simons, Hollandalı müzisyen ve söz yazarıdır
1988 - Andrea Antonelli, İtalyan motosiklet yarışçısı (ö. 2013)
1988 - Héctor Moreno, Meksikalı futbolcudur
1992 - Julien Crampon, Fransız oyuncu
1997 - Jake Paul, Amerikan YouTuber, boksör, internet ünlüsü
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)