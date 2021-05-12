17 Mayıs'ta okullar açık mı? 17 Mayıs pazartesi canlı ders var mı?

17 Mayıs'ta okullar açık mı? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 17 Mayıs ile ilgili flaş bir açıklama geldi. MEB açıklamasında '17 Mayıs Pazartesi resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak.' denildi. Peki 17 Mayıs pazartesi canlı ders var mı? 17 Mayıs'ta canlı derslere devam edilecek.

17 Mayıs'ta okullar açık mı? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 17 Mayıs ile ilgili flaş bir açıklama geldi. MEB açıklamasında "17 Mayıs Pazartesi resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak." denildi. Peki 17 Mayıs pazartesi canlı ders var mı? 17 Mayıs'ta canlı derslere devam edilecek.

17 Mayıs'ta okullar açık mı?

Tam kapanmanın bittiği 17 Mayıs'ta okulların açık olup olmaycağı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyordu. MEB'den 17 Mayıs için bir açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "17 Mayıs Pazartesi resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak. Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs'ta yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak." denildi.

Kabine Toplantısı mı beklendi?

Tam kapanmanın bittiği 17 Mayıs'ta yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı. Yüz yüze eğitime başlammak için Kabine Toplantısı kararları mı beklendi. Peki Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak. Kabine Toplantısı'nın bayram öncesinde yapılacağı düşünülüyordu ancak yapılmadı. Bayram tatilinden sonra yani 17 Mayıs'ta Kabine Toplantısı'nın yapılması muhtemel görünüyor.

Kabine Toplantısı ne zaman?

Son yapılan Kabine Toplantısı 26 Nisan tarihinde gerçekleşmişti. Kabine'nin 15 günde bir toplandığı biliniyor. Bu nedenle bir sonraki Kabine Toplantısı'nın 10 Mayıs'ta yapılması öngörülüyordu. Kabine Toplantısı'nın bir hafta erteleneceği de öngörülüyor. Kabine Toplantısı'nın 17 Mayıs'ta yapılması da ihtimaller dahilinde.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.