DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Cemil Çiçek'ten ''Sedat Peker'' açıklaması
S. Arabistan Kralı Selman'dan İsrail’e kınama
Mısır'dan İsrail'e: Filistin'e saldırıları durdurun!
İsrail askerleri ateş açtıkları Filistinliyi şehit etti
İsrail’den Rusya’nın ateşkes önerisine ret
Erdoğan: Kudüs'ün onurunu, şerefini korumak her Müslüman'ın boynunun borcu
İstanbul’da ''Allahu Ekber'' sesleri: Yüzlerce kişi İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı
Kılıçdaroğlu'ndan bayram geleneği paylaşımı
Bu heykeller karşısında 'taş kesileceksiniz!'
ABD Başkanı Biden: İsrail'in kendini savunma hakkı var
Yahudiler toplu lince başladı: Bir Filistinliyi öldüresiye dövdüler
300 yıllık Lahm ve Acin: Lahmacun
Bakan Akar sınır birliklerinde incelemelerde bulundu
Filistin lideri Abbas: Bardak taştı artık, yakamızı bırakın!
MEB'den ''yüz yüze eğitim'' açıklaması

17 Mayıs'ta okullar açık mı? 17 Mayıs pazartesi canlı ders var mı?

17 Mayıs'ta okullar açık mı? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 17 Mayıs ile ilgili flaş bir açıklama geldi. MEB açıklamasında '17 Mayıs Pazartesi resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak.' denildi. Peki 17 Mayıs pazartesi canlı ders var mı? 17 Mayıs'ta canlı derslere devam edilecek.

ABONE OL

Google News - Timeturk
12.05.2021 22:36:05
17 Mayıs'ta okullar açık mı? 17 Mayıs pazartesi canlı ders var mı?

17 Mayıs'ta okullar açık mı? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 17 Mayıs ile ilgili flaş bir açıklama geldi. MEB açıklamasında "17 Mayıs Pazartesi resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak." denildi. Peki 17 Mayıs pazartesi canlı ders var mı? 17 Mayıs'ta canlı derslere devam edilecek.

17 Mayıs'ta okullar açık mı?

Tam kapanmanın bittiği 17 Mayıs'ta okulların açık olup olmaycağı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyordu. MEB'den 17 Mayıs için bir açıklama geldi.  Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "17 Mayıs Pazartesi resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak. Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs'ta yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak." denildi.

Kabine Toplantısı mı beklendi?

Tam kapanmanın bittiği 17 Mayıs'ta yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı. Yüz yüze eğitime başlammak için Kabine Toplantısı kararları mı beklendi. Peki Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak. Kabine Toplantısı'nın bayram öncesinde yapılacağı düşünülüyordu ancak yapılmadı. Bayram tatilinden sonra yani 17 Mayıs'ta Kabine Toplantısı'nın yapılması muhtemel görünüyor.

Kabine Toplantısı ne zaman?

Son yapılan Kabine Toplantısı 26 Nisan tarihinde gerçekleşmişti. Kabine'nin 15 günde bir toplandığı biliniyor. Bu nedenle bir sonraki Kabine Toplantısı'nın 10 Mayıs'ta yapılması öngörülüyordu.  Kabine Toplantısı'nın bir hafta erteleneceği de öngörülüyor. Kabine Toplantısı'nın 17 Mayıs'ta yapılması da ihtimaller dahilinde. 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan