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TIMETURK / GÜNDEM / 16 yaşında kalp krizinden öldü

16 yaşında kalp krizinden öldü

Kayseri’nin Develi ilçesinde Melik Taha Tokgöz (16), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

2 Saat Önce
2021-12-06 20:22:53
16 yaşında kalp krizinden öldü

Olay, dün Develi ilçesi Camicedit Mahallesi'nde meydana geldi. Develi Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Melik Taha Tokgöz'ü odasında hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağılık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tokgöz'ü Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tokgöz, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tokgöz'ün cenazesi otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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Tokgöz'ün, ön otopsi raporunda kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi işlemlerinin ardından Tokgöz'ün cenazesi Şıhlı Mahallesi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melik Taha Tokgöz'ün yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Tokgöz'ün cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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