15 yaşındaki sürücü kaza yaptı, 3 kişi yaralandı

Zeytinburnu'nda 15 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, İETT otobüsüne çarparak kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılardan biri sıkıştığı otomobilden itfaiye tarafından çıkarıldı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Zeytinburnu E-5 Çırpıcı Yanyol Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 15 yaşındaki H.M.Y'nin kullandığı 34 TR 4717 plakalı otomobil, önünde seyir halinde bulunan beton mikserine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak park halindeki İETT otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada, kullandığı otomobille makas attığı iddia edilen sürücü H.M.Y.nin yanı sıra otomobilde bulunan Arda B. ve Bilal K. yaralandı. Yaralılardan Arda B., ağır hasar alan otomobilin ön koltuğunda sıkıştı. Arda B., olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Arda B.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, diğer 2 yaralının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. DHA .