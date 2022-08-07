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15 yaşındaki Harun kalp krizi geçirerek öldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde lise öğrencisi Harun Sarı, bilgisayar başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

2 Saat Önce
2022-08-07 12:12:14
15 yaşındaki Harun kalp krizi geçirerek öldü

Antalya'da bir çocuk kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Atatürk Endüstri Meslek Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Harun Sarı (15), iddiaya göre dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Emek Mahallesi'ndeki evinde bilgisayar başında oyun oynadığı sırada fenalaştı.

Başı önüne düşen Sarı'yı, bir süre sonra kız kardeşi Nisa gördü. Nisa ağabeyinin şaka yaptığını düşünerek annesi Hatice Sarı'ya söyledi.

15-yasindaki-harun-oyun-kalp-krizi-gecirip-oldu

Oğlunun hareketsiz yattığını gören Hatice Sarı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sarı'yı yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Sarı, burada hayatını kaybetti.

Kalp krizi sonucu öldüğü belirlenen Sarı'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hatice ve Erdal Sarı çift büyük üzüntü yaşarken, Harun'un cenazesi ikindi vakti Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedilecek. DHA

.

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