'15 Temmuz ve Kardinal Fetullah' başlıklı yazısında araştırmacı Aytunç Altındal’ın ilgili kitabından hareketle Vatikan-Gladyo-FETÖ ilişkisini yorumlayan gazeteci Tamer Korkmaz, FETÖ’nün çıkış dönemine dair önemli veriler paylaştı. Korkmaz'ın yazısından bir bölüm

PAPA'SININ LOCAEFENDİ'Sİ

Aytunç Altındal'ın “Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri” adlı kitabının 25. sayfasında şu satırlar yazılıdır:

“Vatikan, ‘Ateizme karşı birlikte mücadele' yemi ile ‘Dinler Arası Diyalog' oltasını Türkiye ve İslam âlemine attı.

Fakat Papa İkinci Jean Paul'ün ‘Dürüst ateistler cennete gider' sözü, hem ateizmin kaynağının kim olduğunu, hem de bu oltanın ne anlama geldiğini bir kez daha ortaya koydu...”

Gizli Kardinal Fetullah, 9 Şubat 1998'de beraberindeki İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya ve Mesut Erişen ile birlikte Vatikan'ı ziyaret etti:

Papa'sı İkinci Jean Paul ile görüştü. Ona bir de mektup takdim etti. Mektupta şöyle diyordu:

“Papa Altıncı Paulus Cenapları tarafından başlatılan ve devam etmekte olan Dinler Arası Diyalog için, Papalık Konseyi misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz.

Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz. En aciz bir şekilde hatta biraz cüretle bu pek kıymetli hizmetinizi icra etme yolunda en mütevazı yardımlarımızı sunmak için size geldik.”

VATİKAN İLE NATO

Bu görüşmeden sekiz yıl öncesinde yani 1990 yılı sonunda Vatikan'dan deklare edilen “Redemptoris Missio” başlıklı genelgede aynen şöyle deniliyordu:

“Dinler Arası Diyalog, Papa'lığın bütün insanları Kilise'ye döndürme amaçlı misyonunun bir parçasıdır. Bu misyon, aslında Mesih'i ve İncil'i bilmeyenlere diğer dinlerin mensuplarına yöneliktir.”

Dikkat buyurunuz...

İşbu genelge ile NATO/ABD'nin düşman konseptinde komünizmin yerini İslam'ın alması aynı sene (1990) içindedir.

Soğuk Savaş döneminde, NATO/ABD'nin “Komünizmle Mücadele” konseptinin en önde gelen destekçileri arasında Vatikan da vardı.

ÜÇÜNCÜ BİN YIL

1963'te 25 yaşında iken, Komünizmle Mücadele Derneği'nin Erzurum'daki şubesini açan Locaefendi'dir.

1965 yılında tamamlanan İkinci Vatikan Konsili'nde alınan kararlar çerçevesinde; Papalık, başta Türkiye'de (ayrıca o dönemde Sovyetler Birliği toprakları içinde yer alan Türk cumhuriyetlerinde) ve tüm Ortadoğu'da “Hıristiyanlaştırma faaliyetlerine” hız vermişti!

28 Ekim 1965'te Papa Altıncı Paulus'un onayı ile ilan edilen Dinler Arası Diyalog projesi, Papalığın “Üçüncü Binyıl” hedefi olarak açıklanmıştı.

KRİTİK TARİHLER

Vatikan'a bağlı kiliseler; 1965'ten itibaren Ortadoğu'daki “Kürtçülük” hareketleriyle, 1984'ten itibaren de PKK terör örgütü ile çok yakından ilgilendiler.

Güneydoğu Anadolu'daki “etnik ve dini ayrımcılığı” temel alan ilk gizli istihbarat faaliyetlerini, 1962'den itibaren “Barış Gönüllüleri” adıyla bölgeye gönderilen çoğu Katolik kiliselerine kayıtlı Amerikalı uzmanlar (CIA elemanları) yürütmüşlerdir!

Türkiye'deki Gladio, 1966'dan itibaren sahaya sürdüğü Gizli Kardinali Fetullah'a, “Ilımlı İslam!” yolundaki sefer görev emrini 1984'te verdi.

Devletteki Paralel Yapı örgütlenmesinin tohumlarının atıldığı 1984, aynı zamanda PKK'nın da ilk terör saldırılarına başladığı yıldır!

YeniŞafak

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.