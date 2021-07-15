Star gazetesi yazarı Ersoy Dede, “Bugün, alçak hain kalleş FETÖ'cü teröristler eliyle millet iradesine kastedilişinin sene-i devriyesi.. Kaç sene geçmiş o ihaneti üzerinden.. Ama bunca yılın ardından hâlâ şu sorunun cevabını verebilmiş değiliz; 'Bu darbenin siyasi ayağında kim vardı?”..” diye sordu

Star gazetesi yazarı Ersoy Dede'nin, “15 Temmuz'un Başbakanı kim olacaktı?” başlıklı bugün yayımlanan makalesi:

Bugün, alçak hain kalleş FETÖ'cü teröristler eliyle millet iradesine kastedilişinin sene-i devriyesi.. Kaç sene geçmiş o ihaneti üzerinden.. Ama bunca yılın ardından hâlâ şu sorunun cevabını verebilmiş değiliz; "Bu darbenin siyasi ayağında kim vardı?"..

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Bakın şunu söylemek kolay; "FETÖ'nün siyasi ayağı".. Ya da "PKK'nın siyasi ayağı".. Bunlar değil cevabını aradığımız sorular.. FETÖ, PKK değil.. Darbe ya da darbe girişimi.. Zira 15 Temmuz bir koalisyondu.. Ve bu koalisyonunun içinde elbette başı FETÖ çekiyordu ama PKK da vardı, DHKP-C de vardı.. Yani bu örgütleri kim ya da kimler kullanıyorsa onlar.. Dolayısıyla bize salt FETÖ'nün ya da PKK'nın siyasetteki uzantıları yetmez.. Biz o koalisyonun 16 Temmuz için belirlediği siyasi kadroyu öğrenmek zorundayız.. Bilmemiz lazım, kim olacaktı 16 Temmuz'da Başbakan!..

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Daha evvel bu konuya çok çalıştım.. Ve bütün darbe davalarını başından sonuna kadar incelediğimde şunu gördüm ki, işin bu ayağı ile kimse ilgilenmemiş... Finans ayağına bakılmış, uluslararası bağlantılarına, medyaya, bürokrasiye askeriyeye, emniyete, yargıya... Ama yok.. Eğer darbe başarılı olsaydı anahtarları kime teslim edeceklerdi, bilen yok..

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27 Mayıs kanlı faşist darbesini CHP yapmadı elbette.. Ama İsmet İnönü, hemen ertesi gün gazetelere mülakat verdi ve "haberim yoktu fakat iyi olmuş" dedi.. Elbette biz biliyoruz ki 27 Mayıs'ın siyasi ayağı CHP'ydi.. Kimse aksini iddia edemez..

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9 Mart'çılar, darbe hazırlığı yaparken bir bakanlar kurulu listelemişlerdi. Prof. Bahri Savcı, Adnan Başer Kafaoğlu, Halit Çelenk, Mucip Ataklı, Atilla Karaosmanoğlu, Sabahattin Selek, Altan Öymen gibi isimleri de 'bakan' diye yazdılar.. Elbette bu listeye bakıp 9 Mart'ın başarıya ulaşması halinde bu isimlerin kabinede olacağını söyleyebiliriz.. Fakat bunlar rızaları alınarak mı listeye kondu, orası karanlıkta.. Mesela Altan Öymen hâlâ aynı şeyi söyler; "benim adımı yazdıkların haberim yoktu".. Ama mesela, Fakih Özfakih'in, Faruk Gürler'i ve diğer subayları darbe için ilk gaza getiren kişi olduğu biliniyor.

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12 Eylül'cüler yola çıkarken Turhan Feyzioğlu'nu belirlemişti.. Bir kısmını kendileri yazdı bir kısmı için Feyzioğlu'ndan görüş aldılar ve bir kabine listesi oluşturdular.. Feyzioğlu telefonun başına oturdu, 'başbakan' olduğunu deklare ederek; Kemal Cantürk'ü, Turgut Özal'ı falan göreve davet etti. Fakat bütün sivil siyasetçileri yasaklayan MGK, Feyzioğlu'na görev vererek yanlış yaptığını fark etti ve darbe sonrası bu kararından geri adım attı.. Hükümeti Bülent Ulusu kurdu..

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28 Şubat, siyasi ayağı en belirgin darbelerden biriydi.. Darbe daha tertiplenirken Demirel-Yılmaz ekseninde pişirildi.. Hükümeti kurma görevi Demirel eliyle Mesut Yılmaz'a verildi. Darbenin özü sayılan MGK kararlarını hayata geçirmek için özel olarak görevlendirildi..

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Şimdi 15 Temmuz'un siyasi ayağı belirsiz bırakıldı.. Kim olacaktı 16 Temmuz'da Başbakan?.. Kime söz verilmişti?.. Bu konu aydınlanmadan 15 Temmuz ile hesaplaşamayız, yüzleşemeyiz...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.