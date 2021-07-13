“15 Temmuz’u unutturmak için ortalığı yalan çamuruna boğuyorlar”

Sabah Yazarı Haşmet Babaoğlu, “FETÖ'cülerin ruh akrabaları Yenikapı mitinginden hemen sonra başladıkları gibi, 15 Temmuz’u unutturmak için ortalığı yalan çamuruna boğuyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar... Milletin 'arifane teyakkuz' halini yenemiyorlar” dedi.