15 Temmuz kapalı olan yollar hangileri? Bugün hangi yollar kapalı alternatif yollar hangileri?

15 Temmuz kapalı olan yollar hangileri? Yapılacak olan anma töreni nedeniyle bugün bazı yollar kapatılacak. Peki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapanacak mı? Bugün hangi yollar kapalı alternatif yollar hangileri? İşte detaylar...