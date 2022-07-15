15 Temmuz kapalı olan yollar hangileri? Bugün hangi yollar kapalı alternatif yollar hangileri?
15 Temmuz kapalı olan yollar hangileri? Yapılacak olan anma töreni nedeniyle bugün bazı yollar kapatılacak. Peki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapanacak mı? Bugün hangi yollar kapalı alternatif yollar hangileri? İşte detaylar...
2022-07-15 11:26:23
Yapılacak olan anma töreni nedeniyle bugün bazı yollar kapatılacak. Peki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapanacak mı? Bugün hangi yollar kapalı alternatif yollar hangileri? İşte detaylar...
15 Temmuz kapalı olan yollar hangileri?
Fatih Saraçhane'de 15 Temmuz'da düzenlenecek anma programı kapsamında saat 13.00 itibarıyla program bitimine kadar geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 14.07.2022
Kapanacak Yollar
1. Macar Kardeşler Caddesi (İBB Önünden Çift Taraflı Kapanacak)
2. İtfaiye Caddesi
3. Büyük Karaman Caddesi
4. Kavalalı Sokak Macar Kardeşler İstikameti
5. Dolap Caddesi Horhor Caddesi Kesişimi Kavşaktan Macar Kardeşler Caddesi İstikametine Horhor Caddesi Kapatılacak
6. Fevzipaşa Caddesi ve Akdeniz Caddesi Kesişimi Kavşaktan Saraçhane İstikametine Kapatılacak .
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