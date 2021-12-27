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15 Temmuz davası: FETÖ'cü Semih Terzi'nin eşi teslim oldu
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15 Temmuz davası: FETÖ'cü Semih Terzi'nin eşi teslim oldu

15 Temmuz 2016'da Ankara'da FETÖ'nün darbe girişimi başlattığı gece Özel Kuvvetler Komutanlığı'na düzenlenen baskında etkisiz hale getirilen FETÖ'cü Semih Terzi'nin eşi teslim oldu

1 Saat Önce
2021-12-27 17:46:15
15 Temmuz davası: FETÖ'cü Semih Terzi'nin eşi teslim oldu

Ankara'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isterken şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan ve helikopterle götürüldüğü GATA'da ölen darbeci general Semih Terzi'nin aranan eşi Nazire Terzi teslim oldu. Türk Telekom

Ankara'da 'silahlı terör örgütüne üye olma' olma suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve aranan darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi, bugün emniyete giderek teslim oldu. Terzi, emniyetteki işlemlerin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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