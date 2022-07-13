15 Temmuz'da kargolar açık mı? 15 Temmuz'da Aras, PTT, Yurtiçi, MNG açık mı?

15 Temmuz'da kargolar açık mı? Hain darbe girişimi olarak tarihe geçen 15 Temmuz günü, resmi tatil oluyor. Peki ama resmi kurum ve kuruluşlarda 15 Temmuz günü tatil mi olacak? Çalışmalar devam edecek mi? 15 Temmuz'da Aras, PTT, Yurtiçi, MNG açık mı? İşte merak edilen detaylar...

Hain darbe girişimi olarak tarihe geçen 15 Temmuz günü, resmi tatil oluyor. Peki ama resmi kurum ve kuruluşlarda 15 Temmuz günü tatil mi olacak? Çalışmalar devam edecek mi? 15 Temmuz'da Aras, PTT, Yurtiçi, MNG açık mı? İşte merak edilen detaylar...

15 Temmuz'da kargolar açık mı?

Bugünden itibaren 2 gün idari tatil olacak. 15 Temmuz cuma günü ise resmi tatil olacak. Kargolar resmi ve dini bayramlarda kapalı oluyor. Ancak idari tatillerde genelde açık olup dağıtım yapmaya devam ediliyor.

15 Temmuz'da Aras, PTT, Yurtiçi, MNG açık mı?

Özel sektör de 15 Temmuz 2022 günü çalışmayacak. 15 Temmuz, resmi tatil olduğu için kargolar, hastaneler ve çoğu özel sektör şirketi hizmet vermeyecek.

Kargo şirketleri, 15 Temmuz günü için kargo fimaları açıklama yayımladı.

Aras Kargo;

“15 Temmuz 2021 Perşembe günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla operasyonel işleyişimize ara vereceğiz.

16 Temmuz 2021 Cuma günü, 09.00 itibari ile mesaimize devam edeceğiz.”

Sürat Kargo;

“Demokrasi ve Milli Birlik Günü” resmi tatilinde tüm birimlerimizde 1 gün hizmete ara verilecektir.

16 Temmuz Cuma günü tüm birimlerimizle hizmetimize devam edeceğiz.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kutlu Olsun!

MNG kargo;

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm şubelerimiz ve çağrı merkezimiz kapalı olup hizmet vermeyecektir.

16 Temmuz 2019 Salı günü itibariyle tüm birimlerimizde işleyişimiz devam edecektir.

Cumhuriyetimizin temel değeri demokrasimize sahip çıkıyor, geleceğe birlik ve beraberlik içinde yürüyoruz.

Yurtiçi Kargo;

Yurtiçi Kargo, 15 Temmuz'da çalışma durumları ile ilgili şu bilgiyi paylaştı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması sebebi ile tüm birimlerimiz kapalı olacaktır.