15 Temmuz’da en çok arama 'Tank nasıl durdurulur?' olmuştu

15 Temmuz Cuma gecesi yapılan darbe girişiminde, sokağa çıkan insanların yaptığı Google araması dikkat çekmişti. Meydanlara çıkan insanlar, Google'da en çok 'Tank nasıl durdurulur?' araması yapmıştı.

15 Temmuz Cuma gecesi darbe girişiminin ardından ortaya çıkan detaylar arasında ilginç bir veriye rastlanmıştı.

Olayların yaşandığı gece, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK'te canlı yayına çıkarak telefon üzerinden yaptığı görüntülü konuşmayla insanlara çağrıda bulunmuş, 'Milletimizi meydanlara davet ediyorum' demişti. Bu çağrı üzerine başta İstanbul ve Ankara olmak üzere milyonlar sokaklara akın etti. Vatandaşlar, tank-tüfek demeden askerlerin önüne geçmişti. O gece sokaklara çıkan insanların Google'da 'Tank nasıl durdurulur?' diye arama yaptıkları belirlendi.

Yukarıdaki Google Trends grafiğinde, 15 Temmuz gecesi yapılmaya başlanan aramanın her geçen gün artış gösterdiği görünüyor. Aramanın en çok yapıldığı iller ise Konya, Kayseri, İstanbul ve Ankara olarak öne çıkıyor. İllerin karşısında yer alan rakamlar da aramanın yoğunluğunu ifade ediyor.

Aynı şekilde Google'a ‘tank' yazınca karşımıza gelen ilk öneri ‘tank nasıl durdurulur' oluyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.