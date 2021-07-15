DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler listesini güncelledi
Peki aracınız bayrama hazır mı?
Gazze saldırısı İsrail'in suçu değil miş!
Haiti Devlet Başkanı'na suikast düzenlemişlerdi... ABD' de eğitim görmüşler
Dijital avro gerçekten tutar mı?
Lübnan Cumhurbaşkanlığı: Hariri, bakanlıklarla ilgili tüm değişiklikleri reddetti
15 Temmuz’da en çok arama 'Tank nasıl durdurulur?' olmuştu
Frontex Direktörü Leggeri’nin Yunanistan’ın mültecileri geri ittiğine dair delilleri sildirdiği iddia edildi
Kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
Arjantin'de 5 gün ulusal yas ilan edildi
Kuru mayalı pofuduk açma nasıl yapılır?
Bakan Soylu 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı: 'Meclis'in kapısını kanırttım...'
Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları devam ediyor
Almanya’da sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye çıktı
Milli Emlak'tan vadesinde ödenmeyen borçlara yapılandırma

TIMETURK / GÜNDEM / 15 Temmuz’da en çok arama 'Tank nasıl durdurulur?' olmuştu

15 Temmuz’da en çok arama 'Tank nasıl durdurulur?' olmuştu

15 Temmuz Cuma gecesi yapılan darbe girişiminde, sokağa çıkan insanların yaptığı Google araması dikkat çekmişti. Meydanlara çıkan insanlar, Google'da en çok 'Tank nasıl durdurulur?' araması yapmıştı.

2 Saat Önce
2021-07-15 20:07:09
15 Temmuz’da en çok arama 'Tank nasıl durdurulur?' olmuştu

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

15 Temmuz Cuma gecesi darbe girişiminin ardından ortaya çıkan detaylar arasında ilginç bir veriye rastlanmıştı.

tank nasıl durdurulur-15 temmuz

Olayların yaşandığı gece, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK'te canlı yayına çıkarak telefon üzerinden yaptığı görüntülü konuşmayla insanlara çağrıda bulunmuş, 'Milletimizi meydanlara davet ediyorum' demişti. Bu çağrı üzerine başta İstanbul ve Ankara olmak üzere milyonlar sokaklara akın etti. Vatandaşlar, tank-tüfek demeden askerlerin önüne geçmişti. O gece sokaklara çıkan insanların Google'da 'Tank nasıl durdurulur?' diye arama yaptıkları belirlendi.

578f60844967832e349cc331Yukarıdaki Google Trends grafiğinde, 15 Temmuz gecesi yapılmaya başlanan aramanın her geçen gün artış gösterdiği görünüyor. Aramanın en çok yapıldığı iller ise Konya, Kayseri, İstanbul ve Ankara olarak öne çıkıyor. İllerin karşısında yer alan rakamlar da aramanın yoğunluğunu ifade ediyor.

Aynı şekilde Google'a ‘tank' yazınca karşımıza gelen ilk öneri ‘tank nasıl durdurulur' oluyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH