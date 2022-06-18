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TIMETURK / GÜNDEM / 140 km hızla bariyerlere saplandı

140 km hızla bariyerlere saplandı

Tuzla’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyere saplandı. Otomobilde sıkışan bir kişi yaralandı.

1 Saat Önce
2022-06-18 21:56:33
140 km hızla bariyerlere saplandı

Kaza saat 13.30 sıralarında Tuzla, Orhanlı TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. 34 CPE 432 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere saplandı.

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Kazada otomobil içerisindeki Melisa Çetiner Aksu araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Aksu'yu ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli yoğunluk yaşandı. Kazaya karışan aracın çekiciyle kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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Yapılan incelemelerde otomobile ait hız göstergesinin 140 olduğu görüldü.

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Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

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