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14 Ocak tarihine dikkat! ''Tehlikeli'' köpekler sokaklara bırakılabilir

14 Ocak tarihine kadar tehlikeli köpek türlerinin kısırlaştırılması ve bu köpeklere çip takılması zorunluluğu, bu köpeklerin sokaklara terk edilmesi endişesine neden oluyor.

1 Saat Önce
2021-12-29 07:47:03
14 Ocak tarihine dikkat! ''Tehlikeli'' köpekler sokaklara bırakılabilir

Temmuz ayında yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu'na göre 'tehlikeli' olarak nitelendirilen köpek türlerini kısırlaştırma ve çip taktırma şartı getirilmişti.

Bu hayvanların kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılması, halkın yoğun bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklara sokulması Hayvanları Koruma Kanunu'na göre yasak olacaktı.

YASAL SÜRE 14 OCAK'TA SONA ERİYOR

Kural ihlali yapan hayvan sahiplerine 11 bin lira ceza uygulanacak. Ancak yasal sürenin 14 Ocak olmasına rağmen birçok hayvan sahibinin tehlikeli ırk olarak nitelendirilen hayvanlarını kaydettirmediği ortaya çıktı. Kaydedilmeyen hayvanların sokağa atılma riski bulunuyor.

Sokak hayvanlarının sayısının bu şekilde artabileceğine dikkat çeken Serbest Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Bilsay Kömürcü Kanat, sürenin kısalmasına rağmen kayıt altına alınmayanların çok olduğunu belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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