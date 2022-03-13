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TIMETURK / GÜNDEM / 14 Mart ne günü? 14 Mart hangi özel gün? Tıp Bayramı kimi kapsar?

14 Mart ne günü? 14 Mart hangi özel gün? Tıp Bayramı kimi kapsar?

14 Mart ne günü? Sıklıkla araştırılan günler arasında yer alan 14 Mart 'Tıp Bayramı' olarak kutlanıyor. İşte Tıp Bayramı ne günü ve Tıp Bayramı'nın kimleri kapsadığının cevabı...

4 Saat Önce
2022-03-13 12:13:34
14 Mart ne günü? 14 Mart hangi özel gün? Tıp Bayramı kimi kapsar?

Sıklıkla araştırılan günler arasında yer alan 14 Mart "Tıp Bayramı" olarak kutlanıyor. İşte Tıp Bayramı ne günü ve Tıp Bayramı'nın kimleri kapsadığının cevabı...

14 Mart ne günü?

14 Mart Tıp Bayramı: 14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir.

Tıp Bayramı kimi kapsar?

Tıp Bayramı, her Mart ayının 14'ünde kutlanan, Türkiye'de tıp alanından çalışanların hizmet sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği bir anma ve kutlama günüdür. .

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