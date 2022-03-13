14 Mart ne günü? 14 Mart hangi özel gün? Tıp Bayramı kimi kapsar?

14 Mart ne günü? Sıklıkla araştırılan günler arasında yer alan 14 Mart 'Tıp Bayramı' olarak kutlanıyor. İşte Tıp Bayramı ne günü ve Tıp Bayramı'nın kimleri kapsadığının cevabı...