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13 yaşındaki Hüseyin kalp krizi geçirdi

Zonguldak'ta kaçan topunu almak için girdiği denizde kalp krizi geçiren Hüseyin Yavuz Çorak (13), hastanede tedaviye alındı

13 Saat Önce
2022-08-27 15:07:01
13 yaşındaki Hüseyin kalp krizi geçirdi

Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyünde sabah saatlerinde ailesiyle sahil kenarında oturan Hüseyin Yavuz Çorak, denize kaçan topunu almak istedi. Koşarak denize giren Hüseyin Yavuz, suyun üzerinde hareketsiz kaldı. Hüseyin Yavuz, yakınları tarafından denizden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi Hüseyin Yavuz'a ilk müdahalede bulundu.

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Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yavuz, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

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