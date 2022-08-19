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126 general ve amiralin görev yeri değişti

Kara, Deniz ve Hava kuvvet komutanlıklarına bağlı 126 general ve amiralin yeni görevlere atanması kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

2 Saat Önce
2022-08-19 07:25:45
126 general ve amiralin görev yeri değişti

Türk Silahlı Kuvvetleri atama kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararname ile Kara Kuvvetleri Komutanlığında 72 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 24 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 30 general yeni görev yerlerine atandı.

ORGENERAL ALİ SİVRİ, 1'İNCİ ORDU KOMUTANLIĞINA ATANDI

Buna göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, 1'inci Ordu Komutanlığına atandı.

Korgeneral Kemal Yeni 1'inci Ordu Komutanlığından, Ege Ordu Komutanlığı'na getirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Donanma Komutanlığına atandı.

Tümamiral Yalçın Payal Harp Filosu Komutanlığından Güney Deniz Saha Komutanlığına getirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Hava Eğitim Komutanlığından Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya Hava Eğitim Komutanlığı görevine getirildi. .

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