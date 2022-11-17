120 bin kişiye af geliyor!

Üç yılı aşkın bir süredir açık cezaevlerinde kalan mahkumlarla ilgili olarak hükümetin yeni bir adım atma hazırlığında olduğu öğrenildi

Habertürk yazarı Yasemin Güneri, açık cezaevlerinde kalıp izinde olan 120 bin mahkumun cezalarının infazına ilişkin yeni gelişmeleri aktardı...

İZİNDEKİ 120 BİN MAHKUM TEKRAR CEZAEVİNDE DÖNECEK Mİ?

Açık cezaevlerinde kalan yaklaşık 120 bin mahkum Covid-19 süresince izne gönderildi. İzin süresi bittiğinde yeniden izinler uzatıldı. En son kabine toplantısında alınan kararla açık cezaevlerinde kalan mahkumların izin süresi 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılmıştı.

Üç yılı aşkın bir zamandır açık cezaevinde kalan mahkumların izinde olmasını göz önünde bulunduran yetkililer, bir defaya mahsus “infaz iyileştirmesi” yapılmasını masaya yatırdı.

Şu anda izinde olan 120 bin mahkumu tekrar cezaevine almak sorun olacak.

Açık cezaevinden izne giden mahkumların büyük bir bölümü yeniden işini ve düzenini kurdu. Açık cezaevine yeniden dönüp ceza çekmek, kendi isteği dışında izne gönderilenlerin kurulu düzenini bozacak. İzne gitmeyi de kendisi talep etmediği için ve zorunluluktan gittiği için yeniden cezaevine dönmek istemeyen mahkumların “firar” etmesine neden olacak.

"İNFAZ İYİLEŞTİRİLMESİ"

İzin süresinin dolmasının ardından 120 bin mahkumun yarısından fazlasının cezaevine dönmeyeceği düşünüldüğü için “infaz iyileştirilmesi” sesli olarak dillendirilmeye başlandı. Yapılacak yasal bir değişiklikle “infaz iyileştirmesi” yapılarak açık cezaevlerinden izne gönderilen mahkumların, izne gönderildiği süre içerisinde yeniden suç işlememiş olması şartıyla affedilmesi sağlanabilecek. .