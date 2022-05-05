12 kez uzatılan izinler son buluyor! 80 bin mahkum cezaevine dönecek

Bugüne kadar 12 defa uzatılan açık cezaevi izinleri 31 Mayıs’ta son bulacak.

Koronavirüs salgını sebebiyle 31 Mayıs 2020'den bu yana, açık cezaevlerinde bulunan mahkûmların 12 defa uzatılan izinleri artık uzatılmayacak.

Pandemi sebebiyle açık cezaevlerinde bulunan hükümlülere, 15 Nisan 2020'de izin verilmişti. Son olarak 5'inci yargı paketine eklenen düzenlemede mahkûmların koronavirüs izinlerinde değişiklik yapılmıştı.

Buna göre, mevcut düzenlemedeki ‘her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 defa uzatılabilir' ibaresi, ‘her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 defa uzatılabilir' şeklinde değiştirilmişti. Yapılan düzenleme sayesinde, açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin izin süresi 31 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. .