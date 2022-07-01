12 il için 'kuvvetli sağanak ve fırtına' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 'sarı' uyarıda, İç Anadolu, Orta ve Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir ve Kayseri çevreleri ile Adana'nın ve Mersin'in kuzeyi, Bolu'nun ve Sivas'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

12 il için 'sarı' uyarı

Öte yandan, gök gürültülü sağanak beklenen Adana, Ankara, Bolu, Çankırı, Mersin, Kayseri, Kırşehir, Konya, Niğde, Sivas ve Aksaray ile kuvvetli rüzgar beklenen Kırıkkale için 'sarı' uyarı yapıldı.

​​​​​​​Yerel kuvvetli olması beklenen yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksama, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor. .