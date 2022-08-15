110 Afgan göçmene sınır dışı

Edirne'de 110 Afgan göçmen, sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 110 Afganistan uyruklu göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne'den İstanbul'a götürüldü.

Türkiye'ye farklı tarihlerde, yasa dışı yollarla giriş yapan göçmenler, işlemleri sonrası ülkelerine gönderiliyor. Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ndeki 110 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere otobüslerle İstanbul Havalimanı'na götürüldü. Düzensiz Göç Strateji ve Ulusal Eylem Planı çerçevesindeki çalışmalar kapsamında 110 göçmen, charter seferi ile ülkelerine gönderilecek. DHA

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