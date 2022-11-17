11 yaşındaki Yusuf, Einstein ve Hawking'i geçti!

11 yaşındaki Yusuf Şah, Mensa zeka testinde 162 puan alarak Albert Einstein ve Stephen Hawking'i geçti.

İngiltere'nin Leeds kentinde yaşayan 11 yaşındaki Yusuf Şah, IQ testinde 15 soruya yanıt verdi.

18 yaş altı için belirlenen maksimum puana ulaşan Yusuf, IQ'su 162 çıkarak ünlü fizikçiler Albert Einstein ve Stephen Hawking gibi kişileri geçmiş oldu.

İngiltere'nin kuzeyindeki Leeds kentinde, Wigton Moor İlkokulu'nda 6. sınıf öğrencisi olan Şah, "Okuldaki herkes benim çok zeki olduğumu düşünüyor. Ben de sınava girenler arasında ilk yüzde 2'lik dilimde olup olmadığımı hep bilmek istemiştim” dedi.

Şah, Oxford veya Cambrdige üniversitelerinde matematik okumak istediğini belirtti. .