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11'inci kattan düşen çocuk, öldü

Adana'da 12 katlı apartmanın 11'inci katındaki yangın merdiveninden düşen Miray Azra F. (13), hayatını kaybetti.

2 Saat Önce
2022-05-30 22:05:09
11'inci kattan düşen çocuk, öldü

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. 12 katlı apartmanın 11'inci katındaki yangın merdiveninden bir çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Düşen çocuğun apartmanda oturan Miray Azra F. olduğu tespit edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu anlaşılan çocuk ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Miray Azra F., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden çocuğun annesinin de bir süre önce koronavirüsten öldüğü öğrenildi. Miray Azra F.'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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Polis, Miray Azra'nın ölümüyle ilgili intihar ihtimalini de göz önünde bulundurarak çalışma başlattı. DHA .

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