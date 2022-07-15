11 gündür kayıptı, tarlada ölü olarak bulundu

Büyükçekmece'de 11 gündür kayıp olan 67 yaşındaki Saim Akman kaldığı bakımevine 150 metre yakınında ayçiçeği tarlasında ölü olarak bulundu.

Büyükçekmece Saim Akman 4 Temmuz günü iddiaya göre kaldığı bakımevinin duvarından atlayarak kayıplara karıştı. 11 gündür ailesi tarafından aranan Akman, bugün 14.00 sıralarında bakımevinin yanında bulunan yaklaşık 150 metre uzağındaki ayçiçeği tarlasında Silivri Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri (SAK) tarafından bulundu.

"KURUMUN DİBİNDE ÇIKTI"

Saim Akman'ın oğlu Murat Akman, "Bu saatten sonra söylenilecek bir şey var mı? Yani burada herkesin boşluğu var öyle diyeyim. Benim de boşluğum var, yetkililerin de boşluğu var. Ben bunca gündür babamın kayıp ilanını sosyal medyada her yerde duyuruyorum. Bir yetkili de arayıp 'kardeşim baban kayboldu arıyorsun' diyen olmadı. Kendi çabamla Mimaroba'dan Selimpaşa'ya kadar afiş ve sosyal medyayı kullandım ama kurumun dibinden çıktı. Söyleyecek başka bir şey yok" dedi.

Saim Akman'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılarak, otopsi sonrası kesin ölüm nedeni belirlenecek.

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