1000 Ahıska Türkü aile Türkiye'ye kabul edilecek

Ukrayna başta olmak üzere eski Sovyetler Birliğini oluşturan cumhuriyetlerde bulunan Ahıska Türklerinden en zor durumda olanlardan başlamak üzere 1000 aile, bu yıl iskanlı göçmen olarak Türkiye'ye kabul edilecek.