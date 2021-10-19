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10 ülkenin büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
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10 ülkenin büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

3 Saat Önce
2021-10-19 00:24:09
10 ülkenin büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçileri, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamalarından dolayı Bakanlığa çağrıldı.

Adı geçen büyükelçilikler, sosyal medya hesaplarından, Osman Kavala hakkında devam eden davanın, Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürdüğünü ileri sürerek, Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Büyükelçilerin, yarın sabah Bakanlıkta olmaları bekleniyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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