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TIMETURK / GÜNDEM / 10 bin sözleşmeli sağlık personelinin yerleştirme sonuçları açıklandı

10 bin sözleşmeli sağlık personelinin yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sağlık Bakanlığına 10 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı.

2 Saat Önce
2022-03-29 10:24:31
10 bin sözleşmeli sağlık personelinin yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 15-22 Mart'ta tercihleri alınan KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonuna yerleştirme sonuçlarının sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.

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