10 bin dolar alan siyasetçi açıklandı mı? 10 bin dolar alan siyasetçi belli oldu mu?

10 bin dolar alan siyasetçi açıklandı mı? Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçini kim olduğu merak konusu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop 27 Mayıs'ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçinin ismini talep etmişti. Süleyman Soylu bugün TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya geldi ve 10 bin dolar alan siyasetçinin kim olduğunu Şentop'a iletti. Peki 10 bin dolar alan siyasetçi belli oldu mu? Sedat Peker'den kim 10 bin dolar almış? Sedat Peker'den rüşvet alan isim açıklandı mı?

10 bin dolar alan siyasetçi açıklandı mı? Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçini kim olduğu merak konusu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop 27 Mayıs'ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçinin ismini talep etmişti. Süleyman Soylu bugün TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya geldi ve 10 bin dolar alan siyasetçinin kim olduğunu Şentop'a iletti. Peki 10 bin dolar alan siyasetçi belli oldu mu? Sedat Peker'den kim 10 bin dolar almış? Sedat Peker'den rüşvet alan isim açıklandı mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önce yaptığı bir açıklamada "Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var." demişti. Soylu'nun açıklamalarından sonra 10 bin dolar alan siyasetçi kim soruları sıkça sorulmaya başlamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o ismi TBMM Başkanı Şentop'a bildirdi.

10 bin dolar alan siyasetçi açıklandı mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti. Şentop 10 bin dolar alan siyasetçini kim olduğunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sormuştu. Süleyman Soylu, 10 bin dolar alan kişinin ismini Mustafa Şentop'a iletti. Peki Sedat Peker'den 10 bin dolar kim aldı? Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçinin ismi henüz kamuoyu ile paylaışmladı. Ancal Şentop'un ilerleyen zamanlarda konu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

10 bin dolar alan siyasetçi belli oldu mu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında "Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var" demişti. Yaşanan tartışmalar sonrası Meclis Başkanı Şentop suç örgütü elebaşı Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin kim olduğunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yazılı olarak sormuştu. Soylu'nun görüşmede bu ismi Şentop'a ilettiği öğrenildi.

Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi belli oldu mu?

Sedat Peker'den 10 bin dolar aldığı iddia edilen siyasetçinin adı henüz belli olmadı.

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