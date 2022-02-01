DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Şile Belediyesi hangi partiden? Şile Belediyesi AK Partili mi CHP'li mi?
FED faiz gram altın etkisi | FED faiz artırırsa altın ne olur? FED Faizi yükseltirse altın yükselir mi, düşer mi?
Üç Kuruş dizisi Bora Akkaş kimdir?
1 milyon çocuğa eğitim desteği verilecek
Erbakan’dan İsrail tepkisi: Yakınlaşma adımını benimsemiyoruz
2022 Yurtiçi Kargo zammı ne kadar? Yurtiçi kargo kurye yüzde kaç zam yaptı?
Hıristiyan siyonizmi
Meteor (Gök taşı) nereye düştü? İstanbul'a göktaşı mı düştü? Göktaşı hangi ile ve ilçeye düştü?
AİHM'den Demirtaş ve HDP kararı: Türkiye’ye 200 bin euro ceza
İzmir Huzur Evi
Türkiye’ye meteor mu düştü? Türkiye Uzay Ajansı'ndan açıklama
Instagram'a metaverse güncellemesi: Üç boyutlu avatarlar geliyor
FED dolar etkisi | Fed faiz artırsa dolar yükselir mi düşer mi? FED faizi yükseltirse dolar ne olur?
Zelenskiy açıkladı: Asker sayısını artıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret: Ukrayna'ya gidiyor!

TIMETURK / GÜNDEM / 1 milyon çocuğa eğitim desteği verilecek

1 milyon çocuğa eğitim desteği verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Anaokulu/Anasınıfı Desteği ile ihtiyaç sahibi hanelerdeki 1 milyon çocuğun anaokulu/anasınıfına gitmesine destek olacaklarını belirtti.

29 Dakika Önce
2022-02-01 14:12:53
1 milyon çocuğa eğitim desteği verilecek

Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında duyurduğu Anaokulu/Anasınıfı Desteği'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çeşitli tematik sosyal yardım programlarıyla dezavantajlı hanelerin farklı ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini ifade eden Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi ailelerin anaokulu/anasınıfına devam edecek olan çocuklarının desteklenmesine ilişkin böylesine kapsamlı bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Hazırladığımız yeni destek programımız ile geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza desteklerimize bir yenisini eklemiş oluyoruz” dedi.

Bakan Yanık, Anaokulu/Anasınıfı Desteği'nin detaylarını ise şu şekilde paylaştı:

“Sosyal yardım programlarımızdan faydalanan vatandaşlarımızın 3-5 yaş aralığında çocuğu bulunup, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokuluna/anasınıfına kaydettirmesi halinde her bir çocuk için ödemekle mükellef olduğu giderleri Bakanlık olarak biz karşılayacağız. Bu doğrultuda MEB ile belirleyeceğimiz destek tutarını, her yıl Ağustos ayına kadar vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız. Bu yardım programımız için yılda 500 milyon TL kaynak ayıracağız. Böylece ilk kez uygulanacak Anaokulu/Anasınıfı Desteği ile ihtiyaç sahibi hanelerimizdeki 1 milyon çocuğumuzun anaokulu/anasınıfına gitmesini sağlayarak, eğitimlerine katkıda bulunacağız.”

Hayata geçirilecek olan yeni destek programının önemine dikkat çeken Bakan Yanık, "3-5 yaş aralığındaki çocuklarımızın el becerilerini geliştirmeleri ve sosyalleşmeleri bakımından MEB'e bağlı resmi anaokulu/anasınıfına devam etmelerini çok önemsiyoruz. Yeni desteğimizin, çocuklarımızın eğitim-öğretim hayatına hazırlanmalarında önemli katkısı olacağı hiç şüphesiz. Hiçbir maliyet, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızdan önemli değildir” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, Anaokulu/Anasınıfı Desteği için başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na yapılacağını belirtirken, başvuru tarihinin önümüzdeki günlerde belirleneceğini kaydetti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş