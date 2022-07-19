1 koli yumurta kaç TL oldu? Yumurtaya kaç TL zam geldi? Yumurtaya yüzde kaç zam geldi?

1 koli yumurta kaç TL oldu? Yumurta fiyatlarında geçtiğimiz ay indirim yapılmıştı. Fakat aniden yumurta fiyatlarında bir artış yaşandı. Peki yumurtaya kaç TL zam geldi? Güncel yumurta fiyatları ne kadar oldu? Yumurtaya yüzde kaç zam geldi? İşte son dakika yumurta zammı...

Yumurta fiyatlarında geçtiğimiz ay indirim yapılmıştı. Fakat aniden yumurta fiyatlarında bir artış yaşandı. Peki yumurtaya kaç TL zam geldi? Güncel yumurta fiyatları ne kadar oldu? Yumurtaya yüzde kaç zam geldi? İşte son dakika yumurta zammı... 1 koli yumurta kaç TL oldu? Yumurta fiyatlarında geçtiğimiz aylara göre yüzde 50 oranında zam yapıldı. Beyaz medium yumurta kolisi 27 TL'ye düşmüşken 42 TL'ye yükseldi. Beyaz büyük boy yumurta kolisi ise 30 tl'den 50 TL'ye yükseldi. Yumurtaya kaç TL zam geldi? Yumurta üretiminde artan yem, nakliye ve enerji maliyetleri fiyatlara yansıtıldı. Geçtiğimiz haftalarda 30 lira civarında satılan yumurtanın kolisinin fiyatı, zamların ardından 50 lira oldu. Ucuzluk marketlerde orta boy yumurtanın fiyatı, boyutlarına göre; 42,5 lirayla 47,5 lira arasında değişiyor. Yumurtaya yüzde kaç zam geldi? Yazla birlikte tüketim azaldığı için fiyatların gerilediği yumurtaya yüzde 50 civarında zam geldiği kaydedildi. .