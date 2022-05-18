Zigana Dağı eteklerindeki Limni Gölü

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Zigana Dağı eteklerindeki 2050 rakımlı Limni Gölü Tabiat Parkı, sarıçam ve ladin ağaçlarıyla ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme, konaklama ve yöresel lezzetleri tatma imkanı sunuyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki alternatif turizm merkezlerinden Limni Gölü Tabiat Parkı, yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

Trabzon Havalimanı'na 65, Gümüşhane kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki 2050 rakımlı Limni Gölü Tabiat Parkı, tarihi İpek Yolu üzerindeki Zigana Dağı eteklerinde yer alıyor.

Adını aldığı krater gölü, çevresindeki sarıçam ve ladin ormanlarıyla ziyaretçilerden ilgi gören tabiat parkı, bu yıl uzun süre karla kaplı kaldı.

Ziyaretçilerine mevsime özgü farklı güzellikler yaşatan Limni Gölü'nde, bugünlerde havaların ısınması ve karların erimesiyle yeşilin tonları hakim olmaya başladı.

Bölgede alternatif turizmde ilk akla gelen yerlerden Limni Gölü, yerli ve yabancı turistlere doğayla iç içe vakit geçirme, konaklama ve yöresel lezzetleri tatma imkanı sunuyor.

Güzergahta yer alan Zigana Dağı ile de adeta bir turizm aksı oluşturan Limni Gölü, sezonun ilk turistlerini ağırlamaya başladı.

"Yerli ve Körfez ülkeleri vatandaşları alanı daha çok ziyaret ediyor"

Limni Gölü Tabiat Parkı işletmecisi Abdullah Eroğlu, AA muhabirine, parkın işletmeciliğini ailece yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık 6 yıllık süreçte tesisin ve günübirlik kullanım alanlarının geliştirildiğini belirten Eroğlu, "Yollarımız daha konforlu hale getirildi. Lavabosundan mescidine kadar günübirlik kullanım tesisleri daha güncellenerek geliştirildi. Alanımızda şu an güzel bir restoranımız, konaklamak isteyenlere uygun bungalov evlerimizle hizmet veriyoruz." dedi.

Eroğlu, tesislerde piknik alanlarının da yer aldığını ifade ederek, mevsim şartlarına göre hizmeti sürdürdüklerini anlattı.

Kış sezonunda kar nedeniyle yollar kapanınca tesiste hizmete ara verildiğini ifade eden Eroğlu, "Tekrardan da nisanın ortalarına denk geliyor, yollarımız açılınca yavaş yavaş gelen misafirlerimize hizmet etmeye başlıyoruz." dedi.

Eroğlu, ziyaretçi potansiyeline de dikkati çekerek, "Yerli ve Körfez ülkeleri vatandaşları alanı daha çok ziyaret ediyor. Onun dışındaki ülkelerden de gelenler oluyor ama onlar daha az." diye konuştu.

"Yabancı turistler daha fazla ilgi gösteriyor"

Gümüşhane'den gelen Ali Hafız Sezgin de baharın gelişi ve karların erimesiyle Limni Gölü'nü ziyaret etmek istediklerini söyledi.

Limni Gölü'nün en güzel zamanlarının bu aylar olduğunu anlatan Sezgin, "Burada restoran falan var. Semaver veriliyor. Dışarıdan yiyecek, içecek getirilip piknik de yapılabiliyor. Onun dışında ATV safari imkanı var. Ancak ona yaza doğru başlanıyor." dedi. Sezgin, Limni Gölü'ne yabacı turistlerin daha fazla ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.